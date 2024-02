La industria nos da poca ganancia pero no se le pierde: Alejandro Serna Sánchez

Escuinapa, Sin.- El cosechar para la industria garantiza a los productores de chiles el tener una ganancia mínima y asegura no tener pérdidas al fin de temporada, así lo expuso Alejandro Serna Sánchez, productor de chiles de la zona del valle en Escuinapa.

El agricultor comentó que la temporada de producción de picosos para la zona del valle de este municipio, en general, ha sido mala por los precios que se han mantenido desde prácticamente el inicio de esta, manteniéndose actualmente entre los tres y cuatro pesos en promedio.

"La temporada para los chileros, el precio del chile no ha incrementado nada, ahorita está sobre tres pesos y hasta cuatro pesos con cincuenta centavos, eso ya es pérdida, no sacas ni los gastos con eso".

Destacó que una opción para algunos productores, es producir para la industria (enlatadora), con la cual al menos se garantiza obtener un poco de dividendos.

"Este jalapeño es para la industria, la lata, nosotros tenemos 70 hectáreas en cosecha, pero es para la industria, no es para el marcado de exportación, ahí es un contrato, con eso no se gana mucho, pero no perdemos, aseguramos algo".

Algunos productores están vendiendo el chile a las industrias. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Detalló que para poder vender a la industria, el chile debe cumplir con ciertos requerimientos como lo son tallas que les indican para que pueda ser procesado.

"Tiene que tener una medida máxima de tres y media pulgadas, además de quitarle la patita o despezonarlo, eso también genera una mayor para el jornero, se les paga la arpilla a 45 pesos, así despezonado".

Por último, reiteró que la opción de venta para la industria no garantiza una ganancia mayor para el productor, pero sí al menos les da una garantía que al término de la temporada van a ver un poco de dividendos por el esfuerzo realizado durante varios meses de trabajo.