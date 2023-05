Investigan más a la UAS que denuncias por delitos sexuales contra el alcalde: PRD

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), declaró que las autoridades son más activas en las investigaciones contra la Universidad Autónoma de Sinaloa que con las denuncias públicas por presunto acoso sexual y violación contra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil.

Oner Lazcano acusó de omisión a la Fiscalía General del Estado y destacó que no hay ningún posicionamiento de parte del gobernador, Rubén Rocha Moya, ni de los integrantes del Poder Legislativo en las denuncias contra el presidente municipal.

"No exista el más mínimo pronunciamiento del gobernador Rubén Rocha ni del Congreso del Estado, tan activos y exigentes a otras cosas y aquí han callado, no han investigado ni puesta atención a estas denuncias, según que la FGE tan activa y ágil para otros temas como el de la UAS aquí calla y no se conozca ninguna información del avance de la investigación", comentó.

Posible cómplice

Lazcano señaló que es una conducta pasiva la que las autoridades y representantes de los poderes han tomado con esta situación, dijo también que se asume una posible complicidad para no posicionarse respecto al tema.

"Asumen una conducta pasiva y presumiblemente cómplice, lo que los hace parciales y manipuladores de la autoridad, como lo hace la Fiscal General del Estado, Sara Bruna", añadió.