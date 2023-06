Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá nuevo hospital en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del consejo técnico aprobó la donación de un inmueble en Culiacán, Sinaloa donde se planea construir un nuevo hospital con 216 camas, además de otro en Morelia, Michoacán con 260 camas.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Técnico encabezada por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, el director de Administración del IMSS, Borsalino González Andrade, afirmó que con la edificación de ambas unidades hospitalarias se contribuirá al desarrollo y cumplimiento de los programas a cargo del Instituto, con base en las necesidades de servicios médicos de cada localidad.

También te puede interesar: Personal de Enfermería del IMSS protestan por falta de oportunidad a crecimiento laboral

Asimismo, informó que para la construcción de un HGZ de 216 camas en Sinaloa, se realizó la donación al Instituto del inmueble ubicado en Calzada Paseo del Tamazula No. 5953 Norte, Ejido Tierra Blanca, en Culiacán, Sinaloa, el cual cuenta con una superficie de 50 mil metros cuadrados.

González Andrade, detalló que este nuevo hospital se ubicará en la zona nororiente y atenderá a la población derechohabiente de la Unidad Medico Familiar (UMF) No. 20, así como la del Hospital General de Sub-Zona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 30 Guamúchil, Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 32 Guasave y al HGZ No. 49 Los Mochis, según ameriten ser trasladados para atención por especialidades.

Proyectos

Añadió que de acuerdo con la Cédula de Evaluación de Proyectos de Inversión (CEPI) Médica, la suma de la población adscrita a Medicina Familiar de las unidades que se derivará a esta unidad hospitalaria son 862 mil 484 personas, y la construcción contempla una inversión estimada de 2 mil 84 millones de pesos.

En cuanto a la donación ofrecida por el gobierno de Michoacán, respecto de los predios del terreno denominado “Villas del Pedregal”, en Morelia, el director de Administración del IMSS refirió que la construcción del HGR de 260 camas será en sustitución del HGZ No. 83 Camelinas en un polígono que suma 60 mil metros cuadrados.

Finalmente, subrayó que la Dirección de Administración, a través de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Michoacán, concluyeron que el inmueble objeto de la donación contribuirá al desarrollo y cumplimiento de los programas a cargo del Instituto, con base en las necesidades de servicios médicos de la localidad.