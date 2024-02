¿González Zatarain al gabinete estatal?, esto dijo tras invitación del gobernador

Mazatlán, Sin. -Edgar González Zataráin, alcalde de Mazatlán, no descarta sumarse al gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya una vez que concluya la administración municipal.

Esto, luego de las declaraciones del mandatario estatal, de invitar a algunos alcaldes y alcaldesas que no van a participar en el proceso electoral, a formar parte de su gabinete, entre ellos está el rosarense.

¿A cuál Secretaría va?

Cuestionado al respecto, González Zatarain mencionó que, si al culminar la administración le hacen una invitación formal, la aceptaría. Consideró que no se trata de un premio de consolación.

Agregó que aún no sabe a cuál secretaría se sumaría, pero que su área fuerte es lo social.

"Si me invitan, sí, con mucho gusto, si soy invitado. No me han dicho como tal qué secretaría, me han dicho, la misma pregunta de ustedes, ¿ya que concluyas te quieres integrar? Sí, adelante, yo me integro, pero no me han dicho qué", mencionó.

Añadió que en lo particular le gusta hacer equipo y con el gobernador trabajará hasta donde él quiera, incluso que antes de ser Secretario del Ayuntamiento le había invitado a formar parte de la Secretaría de Pesca.

Culminar la administración

González Zatarain dijo que el objetivo es concluir la administración, hasta el 31 de octubre, por lo que descartó renunciar al cargo antes, pues hay que recordar que es alcalde sustituto, nombrado por el Congreso del Estado, tras la renuncia de Luis Guillermo Benitez Torres en octubre del 2022.