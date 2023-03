Ganaderos de San Ignacio denuncian violencia de género en elecciones

Culiacán, Sin.- Al menos media centena de ganaderos y ganaderas del municipio de San Ignacio acudieron esta mañana a Palacio de Gobierno a manifestarse por irregularidades en el proceso de renovación de la mesa directiva de la Asociación Ganadera Local.

Los manifestantes señalaron que una de las candidatas, Evelia Manjarrez, ha sido discriminada en el proceso por ser mujer y se le ha negado participar, por tales motivos el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Régulo Terraza Romero optó por suspender la elección.

También puedes leer: Activismo de saliva: Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Sinaloa obstruyen paridad de género

“Régulo Terrazas, que es el presidente de la unión, mandó suspender la convocatoria y tienen que emitir nueva convocatoria, por eso estamos aquí, para pedir que el Gobernador intervenga y emitan la convocatoria y Evelia participe”, expresó Jesús Enrique Mendoza Guerrero, uno de los manifestantes.

“Por causas imputables a la Unión Ganadera de Sinaloa no hay condiciones favorables para la realización de la asamblea por lo que queda formalmente suspendida a vísperas de encontrar acuerdos favorables entre los pretensos”, señala el documento emitido por Regulo Terraza Romero el pasado 10 de febrero.

No nos dejan participar

Maria Evelia Manjarrez Bastidas quien, es ganadera y ha solicitado participar en la contienda por la dirección de la Asociación Ganadera de San Ignacio, declaró que se le negó el registro por el hecho de ser mujer.

Desde el pasado 11 de febrero y hasta el día de hoy las oficinas de la Unión Ganadera Local de San Ignacio permanecen sin operación. Foto: Manuela Bustamante | El Sol de Sinaloa

Agregó que ha solicitado la intervención del Secretario de Agricultura y Ganadería, Jaime Montes Salas y la Secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, de quienes no ha recibido respuesta.

“Yo soy ganadera, yo estoy registrada en la Unión Ganadera, tengo derechos y me dijeron que no me puedo registrar porque soy mujer”, expresó Evelia Manjarrez.

“Le hicimos la petición a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y no hemos recibido respuesta, apoyo, nada”.

Evelia Manjarrez, ha sido discriminada en el proceso por ser mujer y se le ha negado participar. Foto: Manuela Bustamante | El Sol de Sinaloa

Desde el pasado 11 de febrero y hasta el día de hoy las oficinas de la Unión Ganadera Local de San Ignacio permanecen sin operación debido a que no se ha nombrado al nuevo Comité Directivo, lo que tiene detenida la entrega de vacunas, trámites y gestiones de los ganaderos en el sur del estado.

“La Asociación está parada, no hay ningún trámite, guías y todo lo que se le ofrezca al ganadero no se puede porque no hay quien atienda”, expresó uno de los manifestantes.

“Aquí nos vamos a quedar hasta que nos atiendan porque venimos de lejos, y hemos venido cuatro veces, primero a la secretaría, luego a la Unión, a la Expo Agro, y ahora aquí”.