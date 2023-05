Fuga de drenaje causa molestias a vecinos de Arboledas 3 en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los habitantes del fraccionamiento Arboledas 3 aseguran que una fuga de drenaje tiene 8 días causándole diferentes problemas en el asentamiento.

Entre los múltiples problemas que esta fuga de agua ha generado está el caos que se genera en las calles que se encuentran sin pavimentar, pues en ocasiones el lodo que hay en el lugar llega a obstruir el paso de los vehículos que circulan por la zona y afecta a los peatones que la frecuentan.

"En ocasiones no se puede ni pasar en carros, el lodo, la terracería y todo lo malo que hay por la fuga nos afecta muchísimo, a tal grado que los carros se atascan o las motos, las motos son las más afectadas en el lugar, la gente hasta se ha caído ahí, todos sucios y embarrados de lodo terminan", comentó Sandra Peñuelas, habitante del asentamiento.

La vecina también asegura que la fuga de drenaje ha provocado muy malos olores, ocasionando que los habitantes de la calle 1 de octubre prefieran mantener sus puertas cerradas para que el olor no entre a sus hogares.

"Los malos olores ya tienen ocho días molestándonos, es un dolor de cabeza diario, solamente salimos para lo básico, ya no se ven niños jugando, o personas afuera, solamente salen por sus necesidades, pero no porque quieran salir o no les importe, la peste es otro problema por el que ocupamos que reparen la fuga ya", agregó la vecina.

A pesar de los reportes que los vecinos del fraccionamiento han realizado a Jumapam, aseguran que nadie ha acudido a reparar la fuga que los ha estado atormentando desde hace más de una semana.

"La mera verdad yo ya reporté desde hace como cuatro días, les dijimos cómo estaba de feo y lo que le está pasando a las calles, pero ni así han venido para apoyarnos, la verdad es que urge que reparen la fuga en el fraccionamiento, es un lugar pequeño, ¿qué tanto pueden tardar?, mientras más pronto vengan mejor para nosotros", añadió.