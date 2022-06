Fuga de agua ya lleva tres meses en la Villa Galaxia

Mazatlán, Sin.- Las fugas de agua potable son muy constantes en la colonia Villa Galaxia y desde hace tres meses que el vital líquido escurre por la calle Cáncer, entre avenida Galaxia y Orión.

Vecinos del asentamiento mencionan que pese a que en un par de ocasión han acudido a "repararla", a los días vuelve a escurrir otra vez.

"Rompen el pavimento y todo, pero no sé qué pasa porque a los días empieza a escurrir otra vez, a lo mejor no la arreglan bien, hacen "mexicanadas", dijo una vecina.

Precisamente en este tramo de calle, el pavimento se nota cuarteado y parchado, debido a las constantes reparaciones de fugas y es por una de estas fisuras por dónde se fuga el agua.

Pese a que en sus viviendas no se ha notado una disminución en el abastecimiento del vital líquido, lamentaron que la paramunicipal no de prioridad a los reportes, aún y cuando ellos llaman a no desperdiciar el agua, mientras que por este desperfecto ya se han desperdiciado miles de litros.

CAUSAS

Los colonos atribuyen las constantes fugas a la antigüedad que tienen las tuberías y a la elevada presión con la que llega el agua, provocando reventones en el conducto.