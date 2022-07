Fiscalía descuenta 17 mdp a sus trabajadores sin informarle al IPES

Culiacán, Sin.- La Auditoría Superior del Estado, durante la revisión de la cuenta pública dl ejercicio 2020 de la Fiscalía del estado de Sinaloa, encontró que durante ese año, hay una omisión “de entero” ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), por más de 17 millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones de pensiones.

“En términos llanos, la Fiscalía General del Estado, no pagó los descuentos que le hizo a los trabajadores que le corresponden al IPES, hay una aportación de los trabajadores y otra aportación que hace el patrón, la Fiscalía hizo el descuento y no lo enteran, no lo pagan al IPES”, explicó el diputado Adolfo Beltrán.

Durante la reunión que sostuvo la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado con funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, para seguir revisando la cuenta pública del estado del año 2020, el diputado Adolfo Beltrán cuestionó el tema de la omisión de entero de las cuotas al IPES, al destacar que trabajadores de este Tribunal se han manifestado precisamente por esa situación, por lo que le solicitó a la ASE informe cómo se encuentran hasta este momento las aportaciones que ha generado un conflicto en muchos empleados de la Fiscalía.

El diputado sin partido, dijo que la muestra auditada del gasto público de la Fiscalía, supera levemente el 50 por ciento, el gasto de la Fiscalía, principalmente, es gasto de nómina, por lo que se pronunció de que se amplíe el universo de esa revisión.

LA ASE TAMBIÉN ENCONTRÓ EN LA FISCALÍA REGISTROS CONTABLES INCORRECTOS

La auditora especial de cumplimiento financiero, Nubia Guadalupe Valenzuela Peñuelas añadió que también hay una omisión de entero a la entrega ante el ISSSTE por el importe de más de tres millones de pesos, registros contables incorrectos, pago de autorizaciones y recargos, multas y honorarios, gastos derivados por pago extemporáneo del impuesto sobre nóminas.

Destacó que otro de los principales hallazgos de esta auditoría fueron debilidades en el control interno, no proporcionan avances realizados durante el ejercicio fiscal 2020 para la implementación del presupuesto basado en resultados.

Detalló que la muestra auditada del gasto público de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se realizó a través de la revisión de los capítulos de gastos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, bienes, muebles intangibles.

Valenzuela Peñuelas señaló que aproximadamente más de 430 millones de pesos contra un universo seleccionado de más, de 757 millones de pesos, es decir, un 56.81 por ciento de la muestra auditada, asimismo, de la revisión de los rubros del ingreso, se revisó una muestra de más de 75 millones de pesos de un universo seleccionado de más de 755 millones de pesos, es decir, el 99.99 por ciento de la muestra.

Asimismo, dijo que se revisaron los rubros de productos, ingresos por ventas y transferencias, asignaciones y subsidios, de la muestra auditada de la situación financiera, se revisó una muestra de más de dos mil 452 millones de pesos, revisando con ello, 99.75 por ciento del universo seleccionado, también se revisaron las cuentas de bancos, cuentas por cobrar, deudores, bienes, proveedores, retenciones y otras cuentas por pagar y pasivos circulantes.

En la revisión, aseguró, se obtuvo 74 resultados, de los cuales, 67 fueron sin observación, seis con observación solventada y once con observaciones y de los resultados con observación, se emitió una recomendación y un pliego por observaciones.

De las recuperaciones, explicó que fueron por un total de 218 mil pesos, de los cuales 195 mil pesos corresponden a recuperaciones probables.