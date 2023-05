Fiscal asegura que no existe una orden de aprehensión contra Cuén y rector de la UAS

Culiacán, Sin.- Después de que Héctor Melesio Cuén Ojeda, informará que tras denunciar que fueron hombres armados a su domicilio y con ello ampararse ante cualquier intento de detención, la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada dijo que no hay una orden de aprehensión en su contra.

Cabe señalar que el líder del Partido Sinaloense (PAS), había informado que dos sujetos habían estado investigando sobre sus horarios de entrada y salida tanto de él como de su hijo.

Ante tal situación, Héctor Melesio Cuén, decidió ampararse y con ello evitar un intento de detención.

Sin embargo, la fiscal explicó que apenas comenzaron con la investigación tanto en el caso de Héctor Melesio como el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña, esto tras la reciente denuncia recibida en la Fiscalía.

“Por supuesto que no, para liberar una orden de aprehensión se necesitan muchos requisitos, mucho trabajo y no. Estamos empezando a penas con investigar”, señaló.

Denuncia

Agregó que la supuesta denuncia que no se recibió de parte de la UAS fue porque antes de recibir una denuncia y poner los sellos se verifican los hechos.

“No vamos a recibir cada escrito o disque denuncia que sean de hechos que no nos competan, por eso se le da una previa lectura y no quisieron mostrarla para darle lectura, por ello la instrucción de que no se recibiera”, detalló.

Finalmente, la fiscal, Sara Bruna, comentó que si están realizadas las denuncias, pero en cuanto al contenido y estado ya es información reservada.