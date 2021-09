Firman convenio para continuar con el desarrollo de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Luego de que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Sur y el Instituto Municipal de Planeación, firmara el primer convenio de colaboración, iniciaron la primera mesa de trabajo donde se expuso la problemática que detienen el desarrollo de Mazatlán, desde el ámbito personal, profesional y familiar.

Ahí se tocaron temas como el deterioro de redes de agua potable, descargas constantes de aguas negras, el deficiente sistema pluvial, falta de estacionamientos, vialidades congestionadas, topes altos, entre otras problemáticas que afean a la ciudad.

Foto: Cortesía│ Cmic Sinaloa Sur

El presidente de la CMIC delegación Sinaloa Sur, Guillermo Trewartha Domínguez, resaltó la gran oportunidad que se tiene como cámara, para no solo denunciar lo que le adolece a la ciudad, sino ver como sí se pueden hacer las cosas para proponer remedios en forma conjunta.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de Planeación Doctora Leticia Alvarado, comento que el convenio de colaboración firmado con la cámara de los constructores del sur de Sinaloa representa el parteaguas para escuchar de viva voz lo que hay que redireccionar en la ciudad con una buena planeación.

“Tratar de hacer planeación en esta ciudad tan amada y buscar que dejen de hacer las cosas como siempre", dijo.

Mientras tanto, el presidente del Comité Consultivo, Ramiro Burgueño Niebla, denunció que la mayor problemática que aqueja es la contaminación a los cuerpos de agua.

“Es una lástima ver correr aguas del drenaje atravesando la ciudad, desde el malecón. Como es posible que a estas alturas tengamos tantas descargas de contaminación y no hacemos mucho por remediarlo y ahí es donde hay trabajo por hacer. A la ciudad le urgen áreas de esparcimiento en las vialidades como desfogues”, expresó

Fugas y alcantarillas abiertas en la Pino Suárez. Fotos: Carla Gonzalez | El Sol de Mazatlán

Agregó que Cámara es un organismo propositivo que a partir del convenio participará activamente para coadyuvar en posibles soluciones que hagan de la ciudad más amigable.

En su intervención, el presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán, Roberto Arellano Osorio, habló de 128 desarrollos inmobiliarios en proceso, tanto vertical como horizontal que sitúan a Mazatlán con impresionante desarrollo.

Sin embargo, les preocupa que no se tenga un plan B ante tanta infraestructura deteriorada de servicios de agua potable, drenaje y sistema pluvial.

“Si un canal que se fue, ya no tenemos agua. No tenemos un plan B. No hay un plan B y tenemos tanta infraestructura deteriorada, no hay ordenamiento de cambios de redes, en sistema pluvial, cualquier lluviecita nos estamos ahogando, cuando Mazatlán está en un punto de embellecimiento”, reclamó.













