Fiestas del mar de Las Cabras dependen del comportamiento del Covid

Escuinapa, Sin.- La celebración de las tradicionales fiestas del mar de Las Cabras 2022 dependerá del comportamiento que se tenga de la pandemia por Covid - 19, así lo externó la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

La presidenta municipal, expuso que ha sido una pregunta constante por parte de muchos escuinapenses sobre si se tendrán fiestas o no, para lo cual dice que la prioridad principal es cuidar la salud de su gente.

"La gente me ha está preguntando si se van a tener fiestas del mar de Las Cabras, lo único que les digo es que hay que seguir cuidándonos, no hay que decir no, pero hay que seguir cuidándonos y esperemos que sí tengamos fiestas del mar de Las Cabras".

Recalcó que depende prácticamente de los ciudadanos la celebración de dichas fiestas tradicionales y el cuidado que tenga cada uno de ellos.

"Esto depende de los cuidados que tengamos como ciudadanos, porque yo sé que ahora en febrero todo mundo inicia a preguntar dónde se van a vender las enramadas".

Para concluir, expuso que también se tomarán en cuenta las recomendaciones que proporcione la Secretaría de Salud en torno a festejos masivos, siendo las fiestas del mar de Las Cabras, la fiesta más grande del municipio.

"Tenemos que ver cómo está el incremento de los casos de Covid y ver que nos designa la Secretaría de Salud, si se puede o no hacer las fiestas" concluyó

Las fiestas del mar de Las Cabras no se celebran desde el 2019. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Cabe mencionar que fue en el 2019 cuando se llevó a cabo la última edición de las fiestas del mar de Las Cabras, ya que en los años siguientes (2020 y 2021) fueron suspendidas a consecuencia de la misma pandemia.













