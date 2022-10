Fiesta buchona genera mala imagen al ayuntamiento de Mazatlán: Sectur

Mazatlán, Sin.- Luego de que el director de Servicios Públicos de Mazatlán, David Ibarra Olmeda, festejó en oficinas del Ayuntamiento su cumpleaños con temática “buchona”, la secretaria de Turismo en Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega, se pronunció en contra de la mala imagen que esto genera.

Señaló que los ciudadanos, pero principalmente los funcionarios públicos, son embajadores de la entidad, en este caso de Mazatlán, por lo cual el proyectar una mala imagen o reforzar los estigmas que se tienen de la localidad, como estado de narcotraficantes, no abona nada a los esfuerzos por mostrar lo que en realidad tiene para ofrecer la entidad.

También puedes leer: Por "fiesta buchona", alcalde reprueba al director de Servicios Públicos

“Sobre todo nosotros que somos autoridades debemos ser más cuidadosos de lo que estamos haciendo. Lo que nos compete es la promoción turística, hablar bien del estado, de lo increíble que es Mazatlán, de la riqueza de la entidad. Es una situación que no puede pasar desapercibida, que tiene que haber consecuencias, por la imagen que tenemos, el estigma, no somos eso y no contribuyamos a eso”, dijo.

Mazatlán no es eso

Torres Noriega subrayó que si bien es algo que tiene más que ver con temas de seguridad, no deja de ligarse a la proyección turística de Mazatlán, por ello fue enfática en cuidar la imagen en todo momento porque no somos eso.

“Hay que cuidar que no vuelva a suceder, hay que cuidar a nuestro equipo, tenemos que trabajar y fortalecer la imagen, porque todos somos embajadores turísticos con lo que hacemos y hablamos, es lo que representa Sinaloa, nosotros que somos funcionarios además tenemos una Ley de Responsabilidades y un Código de Ética", concluyó.