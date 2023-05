Festeja Valladolid a sus alumnos en grande

Mazatlán, Sin.- El Sistema Valladolid de Mazatlán llevó a cabo los festejos del Día del Estudiante para los alumnos de su plantel tirando la casa por la ventana y realizando la tan esperada actividad por el alumnado en el popular antro "Prive" de Mazatlán.

La directora del plantel, Claudia Portillo Peña, comentó que la intención de realizar este evento es que los estudiantes festejen su día a lo grande y de manera sana, en un intento por hacer que regresen las tradiciones de antaño.

"Las tradiciones de antes eran las más bonitas de todas, esperamos que nuestros alumnos festejen su día a lo grande y lo celebren de manera sana, que se diviertan como jóvenes de su edad deberían de hacerlo, la intención es esa, que regresen las viejas costumbres, en las que podían ir a sus tardeadas y divertirse de manera sana", aseguró.

En el evento se encontraba la coordinadora académica Berenice Islas, el reconocido músico Germán Lizarraga, Nadia López, princesa del Carnaval de Mazatlán 2023, quienes se encargaron de coronar al rey y reina del Día del Estudiante.

Los ganadores y nuevos soberanos en secundaria fueron Cynthia Dariana Vega Velasco, quien se adjudicó la corona de reina, y de rey fue para Ulises Pérez, mientras que los ganadores en preparatoria fueron María Guadalupe Ramírez Solís, quien es la nueva reina de la preparatoria, y quien se llevó la corona de rey fue Luis Carlos Becerra.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Dariana Vega, quien se llevó la corona a nivel secundaria, dijo sentirse contenta y querer ser reina para lograrlo, pues este ha sido su sueño tras participar hace un par de años.

"Siempre me he propuesto muchas cosas, y una de las cosas que me propuse es cumplir mis sueños, y este es uno de ellos, agradezco a mi familia, mis amigos, mis maestros, por apoyarme a cumplirlos, porque no sería posible sin ellos, es uno de los mejores momentos de mi vida", dijo la nueva monarca.