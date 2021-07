Existe temor en Mazatlán por relajamiento de protocolos contra Covid-19

Mazatlán, Sin.- Ante el alza de contagios de coronavirus que ha sufrido el puerto durante los últimos días de junio y los primeros de julio, los ciudadanos ven un relajamiento total en el seguimiento y cumplimiento de los protocolos sanitarios, tanto en los espacios públicos, como en el transporte urbano.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlánseñalan que lo que más se ha fallado es en el uso del cubrebocas, que la gente ya no cuida la sana distancia y que las autoridades no han tenido un buen manejo de la pandemia, al permitir tanto relajamiento.

Personas vacunadas del sector turistico, relajan medidas sanitarias. Foto Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"La gente no toma sus precauciones, en el Centro las personas andan como si nada, sin tapabocas. A mí nunca me ha tocado ver un inspector en el camión y hoy que me subí venían señores sin cubrebocas y tose y tose", expresó María Elena.

Alfredo comenta que las mismas personas no quieren hace caso de las recomendaciones, por más que les dicen que no se aglomeren, lo siguen haciendo.

"Las medidas se han relajado, vea cómo están las playas, llenas, les dicen no estén aglomerando y no hace caso, parecemos niños de kínder. Yo ya me vacuné, gracias a Dios, pero me tengo que seguir cuidando", comentó.

Foto: Cortesía │Coepriss

Andrea es enfermera y desde su perspectiva considera que las medidas que supuestamente se tomaron no fueron, ni serán suficientes, ya que las personas no hacen caso.

"El presidente municipal parece que está más enfocado en la economía y así hay muchas personas que piensan igual. Ahorita estamos así por todo lo que pasó en campaña, el personal de salud no somos suficientes, los insumos tampoco, pero ya estará en cada uno cuidarse", consideró.

Erick menciona que en el transporte urbano se ha permitido mucho que los pasajeros suban sin cubrebocas, además de la saturación de las unidades.

"Está relajado todo, ya no hay gel en algunos lugares y permiten a las personas sin cubrebocas, por ejemplo, en el camión, está fallando eso, el no usar cubrebocas, pero también he visto las aurigas y pulmonías llenísimas", mencionó.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Lorenzo indica que parte del relajamiento en la sociedad es responsabilidad del gobierno, pues es éste quien pone y vigila los protocolos, pero no han sido tan estrictos.

"Sí hemos bajado la guardia, la gente no entiende, pero las autoridades permiten mucho relajamiento, si fueran estrictos con el cumplimiento de los protocolos no estaríamos como estamos, es cierto que tanto la salud como la economía son importantes, pero para eso están ellos, para regular y dar un balance, pero no lo hacen", indicó













Lee más aquí ⬇

Local Llama Canaco Mazatlán a ser más estrictos en los protocolos sanitarios