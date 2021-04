Exigen bases a más de mil trabajadores de salud en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Integrantes del sindicato de trabajadores del sistema nacional de salud, demandan al Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, se basifique a más de mil empleados que por más se siete años han esperado gozar de este beneficio.

El Secretario del sindicato, José Luis Castro Montañez, acusó que a pesar de que desde hace años médicos, enfermeras, camilleros, dentistas, laboratoristas y demás personal, han buscado recibir la basificación, este se entrega a trabajadores con menor trayectoria e incluso a jóvenes recién egresados de medicina.

“El otorgamiento de bases de una forma fuera de la ley, es una de las cosas que más que tienen molestos a los trabajadores, que más lastima, porque dice bueno tanto tiempo trabajando, esperando el momento de que llegue tu basificación y ellos simplemente se los dan a quien les parece mejor”, señaló.

Indicó que Encinas Torres, se había comprometido a atenderlos para escuchar sus inquietudes, sin embargo, hasta el momento la reunión no se ha concretado con el funcionario estatal.

“Ya anteriormente hemos hablado esto con el Secretario de Salud, dijo que íbamos a tener unas pláticas de eso, que iban a solucionarlo, no ha pasado absolutamente nada, sigue sucediendo igual, porque a principios de este año nos enteramos que otra vez están dando más bases”, acusó.

El manifestante, detalló que en 2020 de las 155 bases que se otorgaron, alrededor de 78 fueron realizados sin respetarse las condiciones legales, por lo que, están en espera de que recibir la información concreta a través de transferencia.

Señaló que actualmente están en proceso de realizar las demandas correspondientes ante la Secretaría de Salud y las juntas de conciliación y arbitraje.

El Secretario del sindicato, aseguró que las bases irregulares se han entregado en diversos nosocomios del estado, como el Hospital de la Mujer, Hospital General de Culiacán, entre otros.

Otras de las inconformidades que tienen los trabajadores de salud, es que a pesar de que la federación ha otorgado basificaciones, en Sinaloa no se ha cumplido con quienes ya cuentan con la antigüedad requerida.

Además de que los trabajadores de contrato algunos no cuentan con vacaciones, laboran en condiciones precarias, la mujeres no gozan del descanso por maternidad y por último, los empleados que forman parte de los nuevos sindicatos conformados, no se toman en cuenta con esta figura.





















