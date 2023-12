Exhortan Bomberos a extremar precauciones y evitar incendios en temporada decembrina

Mazatlán, Sin. -Bomberos de Mazatlán exhortan a extremar precauciones y evitar incendios en casas, habitación y comercios, en especial para quienes gustan de colocar adornos navideños como pino y luces.

El comandante Saúl Robles Chávez informó que lanzaron la campaña "Festeja seguro", con el objetivo de crear conciencia y así disminuir los accidentes en el hogar.

"La recomendación principal es no sobrecargar los contactos de energía; las instalaciones de luz indican que no más de tres deben estar conectados. Entonces, respetemos eso; que no usemos las veladoras para mantenerlas ahí como adornos y, antes de ir a dormir, apagar las luces. Ser cuidadosos de que las llaves del gas y de la estufa estén cerradas, manejar buenas instalaciones en el gas y estar al pendiente si se tiene pino navideño natural, estarlo hidratando; hay que ponerle un recipiente con agua en la parte de abajo", informó.

Otras recomendaciones incluyen usar de manera segura las luces navideñas, no utilizar pirotecnia ni hacer disparos al aire, revisar vehículos antes de viajar y no conducir en estado de ebriedad.

Agregó que las extensiones utilizadas para los adornos luminosos deben ser de buena calidad, y también es importante revisar las etiquetas de las series de luces con las siglas NOM; esto indica que cumplen con las normas mexicanas y son luces seguras.

Para saber

Robles Chávez informó que el año pasado se atendieron 33 incendios en casas habitación, seis de ellos provocados por pirotecnia. Esperamos que este 2023 la cifra sea menor; en lo que va de la temporada no hemos tenido ninguna emergencia relacionada con este tipo de artefactos.