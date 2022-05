¿Es posible una playa incluyente en Mazatlán?

Mazatlán. Sin.- La intención que tienen las autoridades de Mazatlán de tener una playa incluyente en el puerto es buena, pero falta mucho camino por recorrer, ya que no solo es la zona de bañistas, sino todo lo que hay alrededor, desde su ubicación hasta la accesibilidad y la facilidad de movilidad que deben de tener las personas con discapacidad para llegar ahí.

Gabriel Cortés Gutiérrez, presidente de la asociación Habilítate Mazatlán, aseguró que para hacer una playa incluyente hay que tomar en cuenta muchísimos factores y respetarlos.

“Si la hacen así, nomás solamente va a ir la gente que puede, la gente que no puede, que vive lejos, que apenas tiene silla de ruedas o que no tiene familia, que la auxilie a moverse, ¿cómo le va a hacer?", cuestionó.

Por eso planteó la idea de echar a andar rutas de camiones con rampa y que sean manejados por personas con un perfil adecuado, ya que considera que actualmente ningún medio de transporte en el puerto tiene la capacidad para llevar a personas con discapacidad, ya sea motriz o visual.

"Estás en el Malecón, te ve un auriga y te sacan la vuelta, porque no tienen la manera de como subirte, no te pueden cargar o simplemente no quieren. Estaría bien que haya camiones con rampa, que tiene que te cobren, pero así mucha gente tendría la oportunidad de ser independiente".

Agrego que, Mazatlán está creciendo en economía, turismo y en el ramo de la inmobiliaria, pero el crecimiento no es parejo para todos desde el simple hecho de que no hay vialidades adecuadas para este sector de la población, aunque las autoridades municipales se lo quieran hacer creer a la sociedad.

"Simplemente, las rampas no las hacen bien, y las banquetas no están parejas, de qué sirve una rampa en las esquinas si a media cuadra la banqueta está, o más alta, o más baja", agregó.

SIN PRESUPUESTO

Reiteró que la inclusión no es real desde el momento en el que esta comunidad no está incluida en los paquetes económicos de los gobiernos. Y a eso se le suma la poca cultura de respeto que tienen las personas hacia los espacios destinados para ellos.





Recordó que hubo iniciativas muy buenas en el puerto, pero que por falta de mantenimiento, de uso, o porque no fueron respetados, se dejaron en el olvido, como los parques para personas con discapacidad y las bicicletas incluyentes en el Malecón.

Por eso, teme que a largo plazo pueda suceder lo mismo con una playa incluyente si la hacen sin tomar en cuenta todo lo que menciona.

EL ANTECEDENTE

En la sesión de Cabildo ordinaria número 12, que se llevó a cabo el 28 de abril, se acordó por unanimidad que las comisiones competentes realizarán un estudio de factibilidad para poder determinar la posibilidad de ubicación y alcance de playas incluyentes en el municipio de Mazatlán.

La propuesta incluye, como mínimo, sillas anfibias, sillas de ruedas adaptadas para que las personas con discapacidad motriz puedan ingresar al agua de las playas, además de andadores y pasarelas dentro de las playas para ayudar en el desplazamiento de las sillas.

Todo esto dentro de un terreno seguro para las personas con discapacidad visual y motriz, incluyendo guías de ubicación táctiles.

Se estima que en el puerto hay actualmente alrededor de 700 personas con discapacidad motriz.

El proyecto de esta playa es que sea totalmente incluyente, no solo para personas que sufren alguna discapacidad física, sino que también serían bienvenidas las personas que integran la comunidad LGBT.

En el mes de abril del 2021, durante el periodo vacacional de Semana Santa, el gobierno estatal a través del DIF llevó a cabo un programa piloto de playa incluyente en la zona de Playa Norte de Mazatlán, para que las personas con alguna discapacidad pudieran disfrutar el mar de una forma segura.

PARA SABER

La asociación civil Habilítate Mazatlán se fundó hace cinco años por un grupo de personas con discapacidad, con la única intención de ayudar a los niños de bajos recursos en su misma condición, sin fines de lucro.