Entre protestas esperan a Rocha Moya en ceremonia del Día de La Marina

Mazatlán, Sin.- Dos contingentes de personas con casos distintos se manifestaron esta mañana a las afueras de La Puntilla dónde se lleva a cabo la ceremonia conmemorativa del Día de La Marina, para solicitar un acercamiento con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Están sin energía eléctrica

Un grupo de madres de la Secundaria 81, ubicada en EL Castillo, acudieron con la intención de ejercer presión a las autoridades de Educación para la instalación de un nuevo transformador, pues desde hace tres semanas están sin energía eléctrica.

También puedes leer: Tras manifestación, familiares de jóvenes se retiran de base de la Marina en Guasave

"Los maestros no tienen energía para trabajar, los alumnos no tienen electricidad para el aire o siquiera abanicos en los salones y no se puede", señaló Adriana Olmedo.

El papeleo y trámites burocráticos, agregaron, ya están en las instancias correspondientes desde el pasado 9 de mayo, fecha en que tronó el transformador.

Alrededor de 700 alumnos habían estado tomando clases abajo de los árboles o en el patio debido a que el calor en las aulas es insoportable; sin embargo desde el pasado lunes los padres de familia tomaron las instalaciones y las clases se vieron suspendidas.

La petición es que mientras se gestiona el nuevo transformador, trámite que podría durar meses, se les pueda instalar uno prestado.

Se estanca caso de la familia Burgueño

Los Burgueño también se hicieron presente. Esta familia tiene once años en lucha por la indemnización de la ocupación de terrenos por parte de empresarios y hoteleros.

Son 566 hectáreas, que comprende todo Cerritos y Marina, asegurando que le pertenecen a la familia desde hace 100 años, documentos así lo comprueban.

"Ahí estamos estancados porque los jueces y magistrados y Registro Público y todos no nos hacen caso, eso es lo que le pedimos al gobernador a ver si nos apoya, ahí tenemos todas las escrituras de más de 100 años que tienen los terrenos con la familia", afirmaron Ignacio Carlos Ramírez y Dora Patricia Burgueño.

Las autoridades, añadieron, se echan la bolita una a la otra y el caso solo se estanca.

"Aquí desgraciadamente hay mucha mano negra, hay mucha gente muy arriba y ponen muchas trabas, cuando no es el presidente, el gobernador, son empresarios muy fuertes que la verdad pues uno no podemos", añadieron.