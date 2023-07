En riesgo por poste a punto de caer en la colonia Gabriel Leyva

Mazatlán, Sin. -A consecuencia de las lluvias y los fuertes vientos que azotaron Mazatlán el sábado pasado, un poste que sostiene el cableado de energía eléctrica está a punto de caer en el callejón Álvarez de la colonia Gabriel Leyva.

Además del riesgo que esto representa, los habitantes de la zona están sin luz desde hace cinco días.

"Desde el sábado que pasó lo de la tormenta y todo eso, el poste se vino abajo, está detenido con la otra parte del cableado del callejón y no tenemos luz, los cables están todos despegados y causa mucha incertidumbre, tenemos que aguantar todo el día con calor, desde el sábado pasado no tenemos luz, no podemos prender ni los abanicos y con este calor no se puede vivir así", comentó Juan José Torres, vecino de la zona afectada.

Elementos de la Comisión Federal de Electricidad ya acudieron a revisar la situación, pero no regresaron a arreglar.

"Les llamamos y les explicamos la situación y vinieron a revisar, pero nada más a eso, cuando ya estaban aquí dijeron que volverían, pero no lo hicieron, eso fue el martes, la verdad nos frustra porque nosotros somos quienes tenemos que aguantar las consecuencias de unos servicios públicos deficientes. El problema ya se reportó, pero solamente vinieron a ver, no a arreglar", añadió.

Viven con miedo

Alejandra, vecina que vive justo donde el poste se sostiene con el cableado, asegura que los habitantes del callejón viven con miedo a causa de esta problemática.

"Nos da miedo que pase alguna tragedia, porque hay cables por el piso, el poste en cualquier momento se puede caer y eso es muy riesgoso, todos los niños salen a jugar en ese pedazo, con miedo a que los cables tengan corriente, o el poste les caiga encima, es una falta de conciencia muy grande por parte de las autoridades", comentó.