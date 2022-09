En Mazatlán, turistas disfrutan del puente patrio

Mazatlán, Sin.- Turistas que llegaron a Mazatlán a pasar el puente patrio por la celebración del aniversario de la Independencia este 16 de septiembre, disfrutan de los atractivos que la ciudad les ofrece.

Este viernes por la mañana se vio a decenas de visitantes por el Malecón, quienes hacían un poco de ejercicio o simplemente caminaban. Todos se detuvieron a presenciar el desfile patrio que se realizó por la avenida Del Mar.

"Vengo desde Ensenada nomás para pasar unos días, en el trabajo me dieron mis vacaciones y aproveché el puente para venir a Mazatlán, tengo ya dos días aquí y lo he disfrutado, espero seguir así, regreso a casa el miércoles, pero creo que me van a faltar días para disfrutar todo lo que hay aquí", dijo Rafael, quien arribó al puerto desde Ensenada.

La ocupación hotelera para la ciudad en este puente patrio es del 90 por ciento, con turismo proveniente en su mayoría de Nayarit, Baja California, y algunos municipios del estado de Sinaloa como Los Mochis, Culiacán y Guasave.

Muchos turistas se mostraron sorprendidos al escuchar a las bandas de guerra que participaron en el desfile patrio, incluso mencionaron que el recorrido es diferente al que se realiza en sus respectivos lugares de origen.

"Aquí el recorrido es con menos gente, pero está muy bonito y es a la orilla de la playa, me pareció muy bien, nunca me había tocado un desfile fuera de la Ciudad de México, es muy diferente, me doy cuenta de que tenemos culturas distintas para hacer este tipo de cosas, pero al final de cuentas si la gente de aquí va para allá, les va a encantar, así como a mí me fascinó este desfile, justo en la playa, qué más se pide", comentó Héctor, un turista que visita el puerto desde Ixtenco, en la ciudad de México.

De paseo y descanso

Aunque algunos vienen solo por las fiestas patrias, hay quienes desean prolongar su estadía en Mazatlán.

"Según yo nada más venía por tres días y me quedaré todo el fin de semana mejor, voy a aprovechar de una vez para quedarme hasta el domingo, para descansar y conocer aún más Mazatlán, me la he pasado bien, pero espero pasarla mejor el fin de semana", dijo Elías, quien viene desde Los Mochis.