En Mazatlán realizan compras navideñas de última hora

Mazatlán, Sin.- A un día de celebrar la Navidad, las calles del Centro de Mazatlán lucen abarrotadas de personas que realizan compras para la cena de Noche Buena o artículos para regalar a sus familiares.

"Vine para comprar lo que faltaba, me faltaban los desechables y lo más importante, la carne para la cena de Navidad, sin cena se nos acaba la fiesta, aquí en el mercado compré unos 5 kilos de pierna, cucharas, platos y vasos, porque al día siguiente no quiero estar fregando los trastes, vine hasta ahorita, pero ya me quité el estrés de andar a última hora", señaló María Lizama, madre de familia que recorría los pasillos del mercado Pino Suárez.

La ama de casa comentó que entre todo lo que han comprado, entre ella y su esposo, han gastado alrededor de 10 mil pesos mexicanos.

"Sacando cuentas, han sido fácil 10 mil pesos, entre piñatas, dulces, ropa, regalos, comida y desechables, somos una familia grande y como vamos a recibir visitas, con más razón, los gastos superaron nuestras expectativas, en enero vemos cómo nos va", añadió.

Reservan gastos

Mientras que hay quienes gastan sin preocuparse mucho, hay otros que prefieren ser más reservados, pues saben que las deudas entrando el año no serán fáciles de pagar.

"Mi mujer y yo, solo tenemos un hijo, así que solamente buscamos los regalos de él, los de ella y lo mío, la ropa y los juguetes, con eso basta, preferimos cooperar, ya sea con su familia o la mía, para ir a pasar Navidad, somos una familia pequeña y sabemos también que en estos tiempos no estamos para realizar gastos tan grandes", afirmó Gilberto.

El padre de familia dice que solamente se gastó entre 4 mil y 5 mil pesos para estas épocas decembrinas, pues se concentró en los regalos de los tres integrantes de su familia y la ropa para estrenar en estas fechas.

"No me gasté mucho, traté de ahorrar, solamente compré los regalos del niño y de mi mujer, también los cambios de ropa que nos vamos a poner en estos días, no requerimos de más".