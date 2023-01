En Mazatlán, calles del fraccionamiento Los Portales están a oscuras

Mazatlán, Sin.- En el fraccionamiento Los Portales de Mazatlán, las calles se quedan a oscuras debido a que el alumbrado público presenta fallas desde hace cinco meses.

"El lugar se pone muy feo de noche, aquí en la calle la gente no sale mucho, pero ya de noche les va peor, porque les da miedo, por varias cosas, no solo por asaltos o algo así, el ambiente se siente muy tenso, es necesario que ya vengan a arreglar este problema que está ocurriendo, de verdad no puede ser que sean tan irresponsables", afirmó Jazmín Medina, vecina de la calle Portal del Mar.

Debido a la oscuridad en la que queda el fraccionamiento, se han incrementado los asaltos en la zona.

"Una vez yo venía de comprar unas cosas y de repente se para un muchacho como de 1.70 metros de altura, yo era un poco más alta que él, pero aun así me gano el miedo, cuando estaba caminando entre la oscuridad, me llega por atrás y me pone un cuchillo, me puse hasta a llorar, pensé en lo peor", dijo la joven.

Señala que a pesar de los reportes que se han hecho, personal de alumbrado público no ha acudido a reparar las luminarias.

"Desde hace cuatro meses está así. Una parte se ve y otra no, hay fallas en todo el fraccionamiento, pero en esta calle, es donde más se nota", añadió Jazmín.

¿Y las calles?

Además de las fallas en el alumbrado público, las calles del fraccionamiento lucen en pésimas condiciones.

"Las banquetas de la calle Portal de la Costa están para pegar de gritos, desde hace rato están así ya, pero empeoraron con las lluvias, es un problema que ya tiene rato, yo tengo rentando aquí desde hace como un año y cuando llegué ya estaban así, les falta mantenimiento y más cuidado", dijo Carolina Vázquez, vecina del lugar.