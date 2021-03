En guardia Hospital General ante "tercera ola" Covid-19

Mazatlán, Sin.- Con menos de 20 pacientes, hasta este domingo 21 de marzo se mantenía el Hospital General de Mazatlán en cuanto a la ocupación de camas Covid-19, informó su director, el doctor Héctor Carreón Tazcareño.

"No hemos pasado de 20, se ha comportado el hospital muy correcto, muy decente; nos ha visto el creador con buenos ojos, porque no hemos tenido un repunte de Covid-19, eso es muy importante, en comparación con otras ciudades", informó.

Foto: Archivo │ El Sol de Sinaloa

Puedes leer: Inician operativos de Semana Santa con la campaña preventiva "No al trabajo Infantil"

Dijo que desde que inició la pandemia, el hospital fue reconvertido a Covid-19, acondicionado el segundo piso para su atención exclusiva con capacidad para hasta 91 pacientes.

"El hospital está reconvertido a Covid-19, tenemos un piso exclusivamente para Covid-19. En el segundo piso se pueden albergar 91 pacientes de ser necesario, pero eso no quiere decir que se esté esperando llenar las 91 camas", dijo.

Foto: Cortesía | IMSS

Después de Semana Santa, agregó, si no hay un repunte importante o la llamada "tercera ola" de contagios, la institución tendrá que regresar a la "normalidad", pues hay mucha demanda que se está dejando de atender, principalmente en áreas como ginecología, traumatología, ortopedia, pediatría, donde se ha laborado a un 30% y donde hay una atención aproximada de 90 pacientes permanentemente.

Se está atendiendo en esas áreas, pero no como quisiéramos, hay muchas cirugías y deben de ser reprogramadas, si no son una urgencia, se esperan.

Carreón Tazcareño





Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

El llamado a la población, enfatizó, es a no bajar la guardia, a quedarse en casa de ser posible y si se va a salir de vacaciones, no olvidar las medidas sanitarias indispensables.

"El llamado a la población es que no bajen la guardia, que no piensen que esto ya terminó, esto requiere y obliga a estar siempre con cuidado. Si pueden quedarse en su casa, que se queden en su casa, y si vienen que se cuiden; la sana distancia, el aseo de manos constantemente, usar el cubrebocas, esas son las medidas que no se deben olvidar".













Lee más aquí ⬇