En alerta Bomberos de Mazatlán por fugas de gas

Mazatlán, Sin.- Con el inicio de la temporada de calor, viene un aumento en la probabilidad de que ocurran fugas, derrames o explosiones de gas LP en los hogares.

Es el material más común y más peligroso para la sociedad, pues es utilizado en la mayoría de los hogares y darle un mal uso o no saber manejarlo pone en riesgo la vida de las personas, señaló el segundo comandante del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, Saúl Robles Chávez.

Entre las consecuencias que podría causar un mal uso, van desde las intoxicaciones hasta derrames y explosiones.

"La gente no hace conciencia, no le da mantenimiento a los equipos, no se fija al comprar los tanques, si no están picados o podridos", expresó.

Comentó que lo ideal es que las instalaciones sean de tubería y no de manguera, además de que en temporada de calor es cuando más se presentan estas emergencias, ya que aumenta la presión del tanque y hace se disparen los reguladores o que se revienten las mangueras.

"No importa que el tanque esté a escasos metros de la estufa, pero que esté afuera, que tenga tubería y que siempre tenga una válvula de cierre rápido entre el tanque y la tubería, porque la gente siempre la instala con manguera", comentó.

Foto: Cortesía | Bomberos Mazatlán

Al año se llegan a atender ente 15 y 20 reportes de fugas o derrames de material peligroso, ya sea en gas, líquidos o sólidos, hechos a base de químicos, son tomados como tal.

Atender una emergencia así requiere de un protocolo diferente al de los incendios; se utiliza un equipo de protección especial que prácticamente encapsula a quien lo trae puesto, impidiendo el paso de cualquier gas o químico y se sigue una guía de materiales peligrosos.

Si tomáramos las fugas de gas como químicos, que es así como se debe de tomar, tendríamos unas 200 a 300 emergencias al año.Saúl Robles Chávez

Entre los materiales peligrosos que han tratado están el amoniaco, el ácido nítrico, tanto en hogares como en la zona industrial, y el más común, el gas LP.









