El TEESIN desecha recurso de Clouthier para ampliar plazo en juntar firmas

Culiacán, Sin.- Por el momento se le cebó a Manuel Jesús Clouthier Carrillo al desecharle el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa el recurso interpuesto por el ex diputado federal, en donde manifiesta su inconformidad por el plazo establecido para recabar las firmas de ciudadanos en apoyo a las candidaturas independientes para el cargo a gobernador.

Durante la sesión virtual se consideró que en estos momentos no hay una afectación jurídica por lo que por mayoría de votos se desechó el recurso interpuesto por el ex diputado federal y ex candidato independiente al senado en contra del Decreto número 364, emitido por el Congreso del Estado, mediante el cual se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, publicado el 15 de julio de 2015 en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”.

Clouhtier Carrillo no está de acuerdo con el plazo para recabar el apoyo ciudadano para los aspirantes a candidato independiente para el cargo de Gobernador y en sus argumentos destaca que busca ser candidato a gobernador por la vía independiente en el proceso del 2021, además establece que promovió este juicio para la protección de los derechos ciudadanos ya que considera que el plazo de 40 días establecidos en la Ley Electoral no es suficiente para recabar firmas.

Guillermo Torres Chinchillas, presidente del Tribunal Electoral de Sinaloa precisó que no se acreditó el interés jurídico, por lo que el órgano jurisdiccional no puede entrar al estudio.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que los derechos de Clouhtier Carrillo no queden a salvo ya que en el momento oportuno podrá presentar el recurso nuevamente, siempre y cuando proceda, el tribunal se pudiera pronunciar al respecto.

“En este momento no hay una afectación directa al ciudadano porque aun el proceso electoral no se inicia, es decir, una vez iniciado y una vez emitido los lineamientos por parte del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa ahí ya él cuando manifieste sus aspiraciones o la voluntad, ahí ya el forma parte del proceso”, indicó.

Torres Chinchillas, añadió que ya siendo aspirante ya está enunciado su participación de acuerdo como lo marca la ley y en ese instante ya es el momento oportuno para poder presentar el recurso.





















