El PT destapa su corcholata para la Presidencia; van de aliados con Morena

Mazatlán, Sin.- Es el diputado federal Gerardo Fernández Noroña la corcholata del Partido del Trabajo para la presidencia de la República, en conferencia de prensa, el también legislador y coordinador estatal del partido en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, anunció que irán de aliado para este proceso con Morena.

"En esta en esa nueva etapa el PT ya es tomado en cuenta, le dan su reconocimiento como aliado y el PT propone su corcholata para la presidencia y para la encuesta, por lo cual hemos trabajado fuerte para nuestro amigo Gerardo Fernández Noroña", anunció.

Las pasadas elecciones en los estados de Coahuila y Estado de México, agregó, dejó claro que para ganar se necesita de la unidad y sin los votos del PT en este último estado no se hubiera ganado la gubernatura.

"Como aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000, que llevamos mucho más tiempo que muchos compañeros, pues nuestro proyecto es que siga la Cuarta Transformación, que siga el bien para todos los mexicanos y en esta tesitura nos sumamos a la propuesta del que el candidato que gane la encuesta será el candidato de la coalición", agregó.

Piso parejo

Alcántara Martínez ve con buenos ojos las acciones tomadas por el ex canciller Marcelo Ebrad, piso parejo para todas las corcholatas no usando el aparato gubernamental para una campaña o una precampaña o no tener ventaja con los gobernadores para favorecer a un candidato.

"Abrió las puertas para un nuevo proceso político en México, un nuevo proceso donde no va a haber favoritismos de ningún gobernador ni recursos del erario público para favorecerse y la renuncia al cargo eso es eliminar todos los anexos que se podían dar con esos presupuestos y con favoritismos".

Añadió que tanto Claudia Sheinbaum como Adán Augusto López y Ricardo Monreal son amigos del PT, a quiénes exhortó a respetar las reglas del proceso interno.

"Les deseamos las mejores de la suerte y los exhortamos a que respeten las reglas y que no haya dedos cargados, que se debe de jugar limpiamente para que salga el mejor y nos represente en el proyecto de nación que hemos trabajado desde hace 23 años", exhortó.

Fernández Noroña visitará Sinaloa

El próximo 22 y 23 de julio, Fernández Noroña visitará Sinaloa, sostendrá una serie de reuniones por las principales ciudades de la entidad entre ellas Mazatlán. A esta gira se sumará la dirigencia estatal de Morena.

"Va a venir debates, Noroña ha sido los mejores que ha debatido en tribuna y recordemos la historia que en un debate se han subido más de 20 o 30 puntos por un candidato presidencial (...) Noroña está en tercer lugar en las encuestas nacionales, te refleja que el PT ha crecido con Noroña entre un 12 y 14% que te reflejan las encuestas y tenemos participación para poder competir a una candidatura a la presidencia como aliados", apuntó.

Afiliaciones

El legislador federal informó además que ya iniciaron con afiliaciones en el estado para renovar el padrón de militantes; la meta estatal es de 120 mil afiliados de lo cuales el Distrito 01 federal que tendrá que aportar unos 55 y el municipio de Elota 10 mil.