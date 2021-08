El gobierno federal quitó prospera y seguro popular a indígenas

Culiacán, Sin.- La diputada Ana Cecilia Moreno Romero, miembro de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, advirtió que la situación por la que atraviesan los indígenas en el norte de Sinaloa inició desde que el gobierno federal les quitó prospera y el seguro popular. Ahora no sólo se están muriendo de hambre, sino que mueren sin poder atenderse.

“Habrá que recordar que los primeros recortes para los indígenas fueron precisamente del gobierno federal donde de tajo les quitaron prospera, el seguro popular, entre otros, ahí empieza la grave problemática por la que están pasando los indígenas, porque incluso en el problema de la salud hay que recordar que el seguro popular que era muy criticado, inclusive yo también me puedo contar, pero sí los atendía y no les costaba ni un peso”, recordó.

Foto: Cortesía │ Ana Cecilia Moreno Romero

La diputada del PRI por Sinaloa de Leyva, donde se concentra un gran número de indígenas y que le ha dado varias vueltas a dicho municipio, dijo que está de acuerdo con la denuncia que hizo la legisladora de Morena, Graciela Domínguez, pero que hay que ver el contexto en su justa dimensión, porque es realmente alarmante lo que está pasando en los altos de Sinaloa.

“Antes las mujeres bajaban a dar a luz a sus hijos, tenían en las clínicas rurales atención, ahora, ya no las atienden, menos les dan medicamentos, primero porque ya no cuentan con el seguro popular y no hay un solo medicamento en esas clínicas, algunas están cerradas, precisamente por falta de insumos”, dijo.

Los hospitales de la sierra ya no tienen nada, si en las ciudades grandes no se cuenta ni con una jeringa, ahora se imaginan allá en la sierra, por eso, digo que hay que ver la realidad en toda su dimensión.

“La verdadera realidad es triste, desesperante, la falta de insumos es una situación seria, fuerte y que sin duda se tiene que analizar la raíz del problema, ahora, cuando pueden los indígenas bajan en busca de salud con mucho sacrificio, incluso, vendiendo lo poco que tienen para poder atenderse”, señaló.

También puedes leer: Tarámaris requieren tu apoyo; se realizará colecta en Culiacán

Foto: Cortesía | Archivo

Lamentó que muchos indígenas quedan en el camino, no logran llegar a una atención médica por la lejanía y la falta de caminos.

Citó por ejemplo que es muy común la picadura de víboras, y de otros arácnidos y que al llegar no hay el antídoto y mueren irremediablemente.

“El gobierno federal recortó drásticamente presupuestos para muchos programas que se estaban aplicando a los indígenas y que por ende ahorita están sufriendo y padeciendo muchas de las zonas indígenas por la falta de obras”, señaló.

Destacó que, si bien es cierto que el gobierno estatal ha hecho lo que ha podido y estirado el dinero, aún falta mucho por hacer tanto del gobierno estatal y federal.

Foto: Archivo | El Sol de Sinaloa

“Sí tengo que reconocer que en Sinaloa hay muchas carencias, sí se hicieron obras en los altos de la sierra, sin embargo, puedo decir que los caminos son el principal problema y que se requieren de presupuestos especiales, pero no nada más de un solo gobierno, urge que vayan de la mano los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal”, indicó.

Reiteró que la problemática que están padeciendo los indígenas, no es un tema de estarle echando la culpa, de echarle la bolita a uno solo, creo que nos tenemos que hermanar y ver la raíz del problema, pero, sobre todo, darle una solución.

“El tema de la alimentación, de los caminos, es un tema, pero muy serio, pero no hay que poner en entredicho cuál gobierno, sino más bien es buscar la solución que creo que es lo más prudente”, concluyó.









Lee más aquí:

Local Jornada de salud y asistencia sí llegan a Tarámaris: Montes Salas

Local Reconoce SEPYC no haber atendido a comunidades indígenas