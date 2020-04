El error que cometió Sinaloa y propagó el virus

Culiacán, Sin.- El desabasto de insumos continúa en el estado, desde lo más básico como un cubrebocas hasta los trajes especiales para atender a los pacientes por ‎SARS-CoV-2 (COVID-19) y mientras tanto, los números de casos sospechosos por contagio, los positivos y los decesos aumentan, entre ellos empleados del sector salud.

Local Registra Sinaloa 29 defunciones por coronavirus; se suman tres casos

El doctor cirujano José Luis Castro Montañez, líder sindical de la sección 18 Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud en Sinaloa, señaló que esto pudo haberse evitado desde inicios de marzo.

Cuando llegaron los casos que venían del extranjero, debieron haber seguido a cada uno de ellos y ponerlos en cuarentena obligatoria. Asimismo el haber permitido la fiesta como la que hubo en la Bahía de Altata, ese es el punto de partida de la pandemia, pues fue un foco de infección.

Castro Montañez

Señaló que, al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, le faltó energía para parar esas actividades, como la del “Altata Fest” y la Semana de la Moto.

No se tomó en serio, porque no creían que esto fuera tan severo y en traer equipos de protección, todavía no es hora de que en los hospitales haya abasto de insumos. Hay casos alarmantes en donde no tienen nada de material en algunos hospitales.

Castro Montañez





Local Anuncia la UAS pago a sus trabajadores

Ahora, con un denso panorama ante la creciente curva de contagios, la vida de la población y de los trabajadores está en riesgo.

Con esta pandemia, ha salido a resaltar la corrupción y malas prácticas de sindicatos, como las de hacer favores y meter a trabajar a conocidos a la Secretaría de Salud, denunció el doctor.

Desde el 23 de abril, el sindicato que lidera el cirujano Castro Montañez, le notificó al gobernador Quirino Ordaz Coppel las condiciones en las que se encontraban los trabajadores precarios de la Secretaría de Salud para afrontar la pandemia, las cuales incluyen los retrasos de pago , los complementos salariales de manera mensual; además de los insumos.

No queremos que por falta de Equipos de Protección Personal, se cobre más vidas del personal de salud.

Castro Montañez





Lee más aquí ⬇

Local Exhorta Condusef a no caer en fraudes por créditos o diferimiento de pagos