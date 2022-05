El dinero no alcanza: Por las nubes la canasta básica en Mazatlán

Mazatlán. Sin-. A casi dos semanas de la presentación del plan antiinflacionario, que busca garantizar precios justos en productos de la canasta básica, por parte del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los mercados municipales de Mazatlán la mayoría de los productos se mantienen con los precios altos desde hace 15 días.

"Todo ha subido, no hay una cosa que te pueda decir que no haya subido, canasta básica, lo que no es canasta básica, sabritas, galletas, refrescos, hasta las croquetas para los perros subieron cinco pesos", mencionó Laura, empleada de un local de abarrotes del mercado Pino Suárez.

También puedes leer:

El azúcar y arroz están a 22 pesos el kilo, el frijol pinto a 25 y el mayacoba a 28, mientras que la cartera de huevo se vende hasta en 78 pesos.

"El dinero ya no alcanza. Desde que tengo uso de razón trabajo y nunca había sentido el aumento de los precios como este año, ni cuando estaba la pandemia del Covid más fuerte. Han aumentado drásticamente, ya no aumenta un peso, dos pesos, es un aumento de 5 pesos de una", agregó.

Los ciudadanos tienen que comprar menos cantidad. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El señor Eladio, propietario de una frutería, mencionó que el precio del aguacate subió hasta 40 pesos más el kilo.

"El aguacate es el que se ha disparado, los demás están más o menos, subió a 120 estaba en 80 pesos el kilo. Las ventas han estado más o menos, la gente empieza a llevar de más poquito, si antes llevaban un kilo, ahora llevan medio", mencionó.





MÁS INCREMENTOS

Local Veda y marejadas ahogan a pescadores artesanales de Mazatlán

El tomate, que antes estaba a 9 pesos el kilo, ahora está a 15; la cebolla, de 19 subió 25; el chile verde y limón están a 30 pesos por kilo y las papas en 24 pesos.

Otros alimentos como el pollo y la carne no sufren un aumento desde el mes de febrero, sin embargo, el último incremento fue muy alto; la carne de res está a 200 pesos el kilo y la de puerco en 110; el pollo entero cuesta 70 pesos el kilo.

"Hay personas que se llevan menos, pero a otras no les queda de otra y siguen llevando lo mismo, según el cliente; hay personas que lo buscan para negocio, ellos obviamente llevan la misma cantidad para abastecerse”, dijo la empleada de una pollería.