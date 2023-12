Diputado Sergio Mario Arredondo promueve defensa legal tras su despido de la UAS

Culiacán, Sin. -Luego de haber sido notificado sobre el cese de su contrato como docente de la UAS, el diputado local Sergio Mario Arredondo promovió su defensa legal con abogados en busca de que sea el poder Judicial quien determine lo conducente respecto a su despido.

El legislador fue notificado de su cese como maestro tras haber anunciado su renuncia al grupo parlamentario del PRI, y pronunciarse públicamente en contra de la alianza electoral PRI, PAN, PRD y PAS, con lo cual, también manifestó estar a favor de los procedimientos a judiciales que las autoridades de la UAS enfrentan por la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad y desempeño irregular de la función pública.

El diputado sin partido se limitó a informar sobre si se encontraba activo frente a grupo en la universidad, y únicamente comentó estar orgulloso de haber transitado por más de 20 años en el ámbito académico al interior de la máxima casa de estudios de Sinaloa.

Aclaró que serán los jueces quienes determinen lo conducente respecto a su despido y de tratarse de una cuestión política, serán ellos mismo quienes lo confirmen o lo nieguen.

“La decisión del contrato de las autoridades fue una conclusión de contratos, son decisiones en un tema de tipo legal y como son elementos de tipo jurídico y legal me limitaré a decir que no comparto la postura y me siento orgulloso de mi trabajo realizado como docente”, dijo.