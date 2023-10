DIF busca continuar llevando servicios de salud para la mujer en Sinaloa

Culiacán, Sin. -Con el objetivo de concientizar a todas las mujeres para realizarse sus estudios periódicamente y así descartar algún tipo de cáncer, el Sistema DIF Sinaloa durante todo el mes de octubre estará realizando estudios para prevenir el cáncer de mama totalmente gratis.

Será este próximo lunes 09 de octubre cuando la Unidad de Salud para la mujer ofrecerá sus servicios de Mastografía, papanicolaou, ultrasonido y densitometría ósea en Villa Juárez, Navolato.

También puedes leer: DIF Mazatlán y Oceánica invitan a conferencia magistral sobre salud mental este 10 de octubre

Y después para el día martes 10 de octubre acudirá a la sindicatura de Quila, en el municipio de Culiacán.

Posterior a ello, los días 11 y 12 de octubre la unidad DIF de salud para la mujer estará en el municipio de Cosalá en el parque municipal.

La unidad de Salud estará en varios municipios del estado. Foto: Cortesía | DIF Sinaloa

Asimismo, para el día viernes 13 de octubre la Unidad de Salud para la Mujer estará en las “Brigadas del Bienestar de DIF Sinaloa” en la escuela Leopoldo Sánchez Celis en Cosalá.

Es importante recordar que esta unidad es para las mujeres que deseen realizarse estudios preventivos del cáncer de mamá, por lo que el llamado importante es para que asistan debidamente aseadas, no ponerse desodorante, talco o algún tipo de perfume, no estar en su periodo y no haber tenido relaciones sexuales, por lo menos dos días antes.