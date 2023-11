Desestiman recurso de ASE contra amparo de UAS por recursos propios

Culiacán,Sin.-El Tribunal Colegiado ha desestimado el recurso presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra el amparo concedido a la Universidad Autónoma de ASE.

El Colegiado sostuvo que la UAS tiene la posibilidad de ampararse, ya que los recursos propios de la institución se equiparan a derechos privados, según lo establecido en las sentencias 234 y 235 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Décimo Segundo Distrito Circuito.

Según el asesor jurídico de la Universidad, el doctor José Ramón Bonilla Rojas, el Tribunal Colegiado declaró infundados los recursos de queja presentados por la ASE.

"El Tribunal Colegiado resolvió que la Universidad está facultada para ampararse cuando la Auditoría Superior del Estado intente auditar ingresos propios", señaló Bonilla Rojas.

El asesor legal enfatizó que el Tribunal consideró que los recursos propios de la UAS no son estrictamente "públicos", lo que implica que la ASE no debería tener competencia ni atribución para intervenir en dichos recursos, ya que no son otorgados por el Estado.

En este contexto, se espera que pronto se emitan resoluciones definitivas respecto a los juicios de amparo, lo que resultaría en la anulación de los procesos por presunto abuso de autoridad, consolidando la posición de la Universidad Autónoma de Sinaloa en esta materia.