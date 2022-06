Descarta gobernador que pérdida de medicamentos haya sido por falta de combustible

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, negó que la caducidad de 30 millones de pesos en medicamento en las bodegas de la Secretaría de Salud, haya sido por falta de combustible, esto, según los rumores del hecho.

El mandatario estatal señaló que, esto podría ser al final de cuentas, sin embargo, manifestó que de serlo, sería una irresponsabilidad enorme.

"Es mentira eso, finalmente es pretexto que no va a tener combustible. Un gobierno que no tenga combustible, pregúntenme a mí, si no tengo dinero para echarle a una camioneta para que lleve", dijo.

Local Medicamentos oncológicos dentro de los lotes caducados en la Secretaría de Salud

Cabe recordar que, la Secretaría de Salud, en coordinación con el gobierno de Sinaloa, ya iniciaron las investigaciones pertinentes de este caso, donde podrían estar involucradas autoridades de gobiernos pasados, pues los medicamentos tenían ya un año caducados.

Datos

De los 30 millones de pesos de medicamentos caducados, alrededor de 5 millones de pesos corresponden a medicamento Oncológico, principalmente al fármaco Axitinib.

Entre los medicamentos que se encontraron caducados, se encuentran Axitinib, Alopurinol, Fulvestran, Cisaprida, Ácido valproico, Factor antihemofolico, lapatinib, Imatinib, y otros.