Derechohabientes del IMSS en Mazatlán se quejan del servicio y condiciones del hospital

Mazatlán, Sin.- En los últimos días, diversos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mazatlán han expresado su inconformidad ante el mal trato por parte del personal y las deficientes condiciones en las instalaciones.

Algunos aseguran que el personal de atención presenta actitudes prepotentes, generando un ambiente poco amigable para quienes buscan servicios médicos.

"Tienen muy mal modo, yo no entiendo la razón por la que se portan tan prepotentes, algunos médicos he visto que ayudan al paciente, pero los de oficinas o secretarias no, se pasan con las personas, para todo te voltean los ojos", Comentó Guadalupe, derechohabiente del IMSS

Además, las quejas no se limitan al trato humano, ya que varios usuarios han denunciado el estado deplorable de los baños en las instalaciones del seguro.

"Es inaceptable que los baños estén tan sucios y en mal estado, parece que la limpieza es una tarea olvidada aquí, nada más vieran los baños, y no puede ser que estén tan sucios", Añadió la derechohabiente.

A pesar de que las múltiples quejas se hacen llegar vía redes sociales o en persona, las personas que recurren a este servicio, aseguran que nunca se ha visto un cambio.

"He visto en varias cuentas de Facebook como los queman, aquí se les ha dicho en su cara y muchas secretarias se hacen de palabras con las personas, tienen mal genio, traen sus problemas a su trabajo y así no es", Expresó Santiago, otro derechohabiente.