Denuncian irregularidades en elecciones del SNTE 27 en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Irregularidades en el padrón del magisterio impidieron que muchos maestros votaran en las elecciones para el cambio de la Secretaría General del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación (SNTE) sección 27.

Julia Viera denunció que muchos maestros no pudieron votar porque no aparecieron en el padrón, incluso pidieron algunas constancias que no les entregaron.

"Yo fui a pedir la constancia y no me dieron, había muchos que no dejaron votar porque no aparecían en el padrón, que es una indicación del nacional, pero considero que no es justo porque con el puro talón de cheque y la identificación tenemos el derecho", dijo.

Señaló que muchos jubilados acudieron desde muy temprano a votar y no aparecieron en el padrón, al parecer fue una estrategia para beneficiar a otro candidato.

Comentó que la misma situación sucedió en Culiacán, donde también se "rasuró" el padrón, así como en varios estados del país como Baja California.

Los candidatos en este proceso electoral son: planilla verde, Sergio Campos; tinta, Carlos Rea; blanca, Jaime Valdez y naranja, Genaro Torrecillas.













