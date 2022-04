Denuncia Servicios Públicos problema de grafitti en Mazatlán

Mazatlán. Sin-. La Dirección de Servicios Públicos Municipales reconoció el grave problema que enfrenta de grafitti, sobre todo en los panteones municipales.

El director, José David Ibarra Olmeda, dijo que recién terminan de pintar los panteones, cuando a los minutos los vuelven a rayar.

"Es una cultura que desgraciadamente no la podemos erradicar, es más que nada una cuestión de la ciudadanía que nos apoye, que sean conscientes también ellos, porque de nada cuesta yo pintarte esta barda y al rato me la vuelvas a pintar, a ver quien se cansa primero, tú de rayar y yo de pintar, no se trata de eso".

Foto: Fausto Mconegly | El Sol de Mazatlán

El funcionario municipal pidió a la ciudadanía que haga consciencia y que los ayude, por el bien de todos, para tener un Mazatlán limpio y bonito para el turismo.

Ibarra Olmeda lamentó que los vándalos se escuden en la oscuridad para dañar hasta juegos infantiles y grafitera por la ciudad, por lo que anunció un programa intensivo de iluminación de calles para ahuyentar el vandalismo.

Reconoció que los lugares oscuros son el nido de los vándalos y es cuando cometen los daños a la ciudad.