Cuestionan experiencia de nueva comisionada de búsqueda en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Luego del nombramiento de Karina Elizabeth Márquez Calderón como nueva comisionada de búsqueda del Estado, activistas y colectivos cuestionaron su experiencia para dirigir esta comisión, por lo que pidieron que presente su plan de trabajo.

En rueda de prensa, colectivos de búsqueda cuestionaron el currículum de Karina Elizabeth Márquez, ya que en su último cargo se desempeñó como directora del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, espacio que aún no ha sido inaugurado y se desconoce las actividades que realizaba.

También puedes leer: Nueva comisionada de búsqueda era directora de panteón forense sin inaugurar

“Dice que ella estaba en el Centro de Resguardo ya, cuando no tenemos un centro de resguardo, no sabíamos nosotros que existiera, porque no nos han entregado el centro de resguardo, no se ha terminado, no sabemos cómo pudiese estar”, expresó la líder del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina.

Líderes de otros colectivos señalaron que no conocen a Márquez Calderón, que no han tenido acercamientos previos ni conocen su desempeño.

“No la conocemos, de hecho ni se presentó con nosotros ni nos dijo que iba para la terna, ni supimos nosotros”, señalaron.

“Yo en realidad no la conozco, la conozco así de vista nada más, nunca nos ha tratado”.

El nombramiento de la nueva comisionada se dio luego de que Víctor Manuel Pérez López presentó su renuncia a la comisión. Sin embargo, el gobernador actuó de manera autoritaria al no consultar a los colectivos de búsqueda para elegir al nuevo comisionado, señalaron.

“No aceptamos que el Gobernador haga siempre lo que quiere, que no nos tome en cuenta, porque en la Ley de Desaparición forzada, en el artículo 20 dice que tiene que tomarse en cuenta a las familias para cualquier decisión en la comisión de búsqueda, sin embargo ya van dos veces que nos las imponen”, expresó Alma Rosa Rojo Medina.

Las activistas y defensoras de derechos humanos pidieron a Karina Márquez que presente su plan de trabajo para los meses que restan de este año, esperando que trabaje con ímpetu y sin favoritismos.

“Queremos pedirle a la Licenciada Karina una pronta reunión con todos los colectivos para que nos presente el plan de trabajo que trae, queremos creer que va a trabajar, no queremos favoritismo con ningún colectivo porque sabemos que hay favoritismo para cierto colectivo de personas que trabajan en Gobierno, eso es lo que no queremos”, declaró Rojo Medina.