Continúan las manifestaciones de la UAS en Mazatlán por presunta persecución política

Mazatlán, Sin.- Para continuar con las manifestaciones que buscan erradicar una supuesta persecución política, padres de familia, alumnos y docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se unieron en una manifestación en Mazatlán, ahora tomaron un tramo de la avenida Ejército Mexicano.

La protesta tiene como objetivo denunciar la presunta persecución política contra Jesús Madueña Molina, un caso que ha mantenido en vilo a la comunidad universitaria durante casi un año.

"Llevamos ya casi un año con el mismo tema, no solo se persigue a Madueña, es en contra de toda la UAS y de la autonomía de la institución, llevamos mucho tiempo así y no se ha resuelto nada a favor de nadie, no se trata de saber quién le ganó a quién, se trata de poder llegar a un diálogo en el que ambas partes salgan beneficiadas", comentó Manuel Iván Tostado Ramírez, vicerrector de la UAS.

Tostado Ramírez lamentó que los ataques contra la institución no hayan cesado desde que inició este incidente. La demanda principal de los manifestantes es el cese inmediato de esta persecución política, con la esperanza de evitar futuras manifestaciones.

"No hay más que decir, siempre han sido por este motivo de la persecución política que hay en nuestra contra, ojalá y que ya paren los ataques por el bien común, somos una escuela y me atrevo a decir que de las mejores de México", añadió.

Las protestas no se limitan a Mazatlán, sino que se extienden por todo el Sur del estado de Sinaloa, sumándose la sindicatura de Villa Unión.

"Rosario, San Ignacio, y todo el Sur del estado se unió simultáneamente para llevar a cabo esta manifestación, se nos sumó también la preparatoria ubicada en la Sindicatura de Villa Unión, donde marcharon padres de familia", agregó el Vicerrector.

A pesar de su brevedad, una hora, estas manifestaciones causaron congestión de tráfico en la Avenida Ejército Mexicano y sus alrededores.

Se manifiestan en Culiacán

En Culiacán también se han presentado manifestaciones por parte de la comunidad universitaria frente a la Fiscalía General del Estado, en defensa de los derechos y la autonomía de la institución y por la manera en que se están llevando a cabo los procesos jurídicos contra funcionarios de la institución.

Dicha manifestación permaneció por más de 7 horas, provocando gran congestión vial en diferentes puntos de la ciudad.

Este acto responde a la clara persecución política y el discurso de odio que ha estado afectando a la Universidad Autónoma de Sinaloa y a sus autoridades.