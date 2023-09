Congreso valorará presupuestar más de 2 mil 600 millones de pesos a la UAS

Culiacán, Sin.- Ante las críticas surgidas en torno a la solicitud que hizo el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa pidiendo un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos para el 2024, el diputado Sergio Mario Arredondo indicó que el Congreso valorará la petición de Jesús Madueña Molina.

Es preciso señalar que, luego de que se diera a conocer el requerimiento del aumento presupuestal equivalente al 15%, personajes como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez, señalaron de incongruente al rector, Jesús Madueña.

Dentro de las críticas, se destacan aquellas donde se señala a Madueña Molina por pedir más presupuesto pero negarse a transparentar los gastos realizados en el 2022.

"Nunca se va a escatimar el recurso a una institución que forma a los hijos de las familias sinaloenses. Se ha recibido esa solicitud que ha hecho el rector y la vamos a atender", dijo Arredondo Salas.

Dinero del pueblo



El también presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado puso el énfasis en que la UAS opera con dinero público, por lo que debería estar abierta a ser auditada por la ASE.

Recordó que el rector enfrenta un juicio por abuso de poder, cargo por el que se le acusa de negarse a fiscalizar los recursos.

"La sociedad no puede entender que alguien diga que, bajo una serie de interpretaciones de la Ley, concluya: a mí no me corresponde rendir cuentas. Eso simplemente no transita", finalizó.