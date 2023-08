Congreso aprueba reformas a su Ley Orgánica 

Después de una larga sesión extraordinaria en el pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, se aprobó el dictamen que establece a la Ley Orgánica del mismo, con 33 votos a favor y 5 en contra de los diputados del Partido Sinaloense (PAS).

Esto después de que fueron rechazadas y desechadas 23 propuestas de reservas del PAS y una de Movimiento Regeneración Nacional, aprobada, presentada por el legislador por Morena, Serapio Vargas Ramírez.

Puedes leer: Diputados presentaron iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la UAS

Asimismo, en la discusión del dictamen, que tuvo una duración de aproximadamente cinco horas, la diputada local por el Partido Sinaloense (PAS), María del Rosario Osuna Gutiérrez, reiteró que el grupo parlamentario estaba en contra del dictamen debido a que lo que se busca es concentrar el poder en una sola persona, al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Feliciano Castro Meléndrez, quien atenta contra la administración del Congreso.

En ese sentido, Agregó que efectivamente son la bancada del “NO” pues no consentirán que exista violación a los derechos de los ciudadanos autores de iniciativas de ley, no al desaseo del proceso legislativo, no al autoritarismo, y que no se doblegarán con mentiras y sermones.

“Abran los ojos, compañeras y compañeros diputados, lo que en verdad necesitamos es trabajar en una ley completa, no en estar parchando la que ya tenemos y por supuesto simular lo que no es”, indicó.

En su participación, Gloria Himelda Félix Niebla, diputada Sin Partido, defendió que estas reformas permiten que se eficiente el trabajo y dar cauce a una nueva realidad a la que se está enfrentado el Poder Legislativo al considerar crear un Grupo Plural para que tengan voz quienes han decidido quedarse sin partido y conocer los acuerdos que se den en la JUCOPO.

Foto: Mario Núñez Lozada || El Sol de Sinaloa

Por ello, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Javier de la Rocha Zazueta, se pronunció a favor de la creación de la Comisión de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, siendo este uno de los cambios que se concretaron en el dictamen al separar la Comisión de Igualdad Género y Familia para mantener dicha comisión.

“El celebrar que la Comisión de la Familia se separa y se contempla como un solo núcleo en beneficio que sea la caja de pandora en beneficio y con políticas públicas en beneficio de la familia se le debe aplaudir”, recalcó.

Cabe destacar que posterior a la discusión general y lectura de las 24 reservas presentadas por el Partido Sinaloense, así como la del diputado de Morena, la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico las discutió para someterlo a votación del pleno resultando aprobadas las de Morena y desechadas las del PAS.