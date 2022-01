Con marcha, visibilizan violencia de género en Navolato

Culiacán, Sin.- El aumento de feminicidios y casos de violencia familiar, han ido en aumento en los últimos años en el municipio de Navolato, y ante eso, colectivos feministas exigen a las autoridades mayores estrategias de seguridad para las mujeres.

Con cartulinas en mano y una enorme cruz memorial, feministas y buscadoras de desaparecidos, recorrieron las primeras calles del municipio cañero, a manera de manifestación y visibilidad de la problemática, entonaron la canción “Sin miedo”, himno que representa a las mujeres que han sido víctimas de la violencia, y gritaron el nombre de todas y todos los que ya no están.

La marcha, culminó en el palacio municipal donde las mujeres fueron atendidas por el secretario general del ayuntamiento Víctor Manuel Rivera Rocha.

Ahí, Priscila Salas, representante del colectivo feminista “No te metas con nuestras hijas, recordó a las autoridades que el tema de violencia debe ser incluido en los presupuestos y reglamentos de gobierno municipales, mismos que son omisos.

“Sabemos que en el ayuntamiento no hay un reglamento de acceso a una vida libre de violencia, no hay un reglamento de igualdad y otros que son necesarios para que las acciones de prevención y atención sean parte de la política pública y eso es algo que nos interesa mucho porque, si no está en el marco jurídico o en el presupuesto, ni municipal ni estatal, lo único que hay son discursos”, dijo.

Ahí mismo, Isela Ramírez Jiménez, representante del colectivo de búsqueda de “nuestros desaparecidos de Navolato”, solicitó al secretario la oportunidad de colocar en el ayuntamiento, una cruz memorial, mismo que accedió con mayor disposición.

“Queremos que sea un memorial, no solo para la ciudadanía, sino también para las autoridades que en muchos momentos se olvidan de lo que está pasando”, dijo.

Entre los feminicidios más sufridos por el municipio, se encuentra el caso de Dayana, una menor de cinco años originaria de la sindicatura de San Pedro, quien fue desaparecida y encontrada asesinada en junio del 2017.

Alma Delia, menor de seis años asesinada en un campo agrícola de la comunidad de El vergel, el pasado 28 de diciembre.

Karely, joven que fue asesinada por su ex pareja y encontrada muerta en un predio en diciembre del 2020.

Paty, quien fue asesinada a golpes por su ex pareja en la comunidad de El Tigre en 2021.

