Cirujano plástico de Mazatlán podría enfrentar el juicio en prisión preventiva

A pesar de no haber obtenido la prisión preventiva en la audiencia inicial, los agentes del Ministerio Pública pueden solicitar medidas cautelares contra el cirujano plástico de Mazatlán, acusado de mala praxis; comentó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en su conferencia Semanera.

Cabe recordar, que la tarde del viernes pasado fue detenido Hernán “L” en la Perla del Pacífico. Según el informe de la Fiscalía General del Estado, el sujeto compareció ante el juez al día siguiente y se le imputaron los cargos de lesiones dolosas, (dolo eventual), usurpación de profesiones y responsabilidad profesional.

El mandatario explicó que hay un plazo de 72 horas para que los encargados de llevar el caso soliciten las medidas cautelares bajo justificación. Adelantó que es muy probable que se litigue que el acusado enfrente los cargos en prisión.

Por otro lado, el gobernador reservó su opinión respecto a que el juez encargado del proceso no concedió la prisión preventiva desde un inicio, indicó que no puede calificar si la decisión de dejar al presunto culpable está justificada.

"También lo puede haber prisión preventiva justificada, el fiscal o el Mp solicitó que se le diera prisión y la juez dijo que no, es un problema de allá que yo no puedo calificarla, que si el MP tenía justificación o si no la tenía, pero como está duplicado el plazo constitucional, en menos de 72 horas debe resolverse si el proceso lo lleva en libertad o en prisión. Seguramente el MP va a solicitar que el proceso lo lleve en prisión", explicó.

El caso

El informe de la FGE menciona que el MP expuso al juez las investigaciones luego de denuncia presentada por Gerardo Arturo “A” ante las complicaciones de salud que sufrió a raíz de una operación que se practicara en la Clínica “Central Médica Quirúrgica” por parte del imputado.

Hernán “L", acudió a su audiencia inicial el día sábado, allí la juez dictamino que determinó que el imputado llevara el proceso con medidas cautelares en libertad. La reanudación quedó pactada para el 26 de abril del 2023 a las 15:30 horas.

De igual forma, se esclarece que el denunciante se sometió a un procedimiento el 1 de mayo del 2022, fue dado de alta al día siguiente sin que se le realizaran estudios que comprobara que no existiera ninguna complicación como se tuvo después al presentar perforación y fístula gástrica. Esto derivó en diversas complicaciones que lo mantuvieron postrado en cama y con riesgo de su vida.