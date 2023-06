Cinthia Valenzuela critica expresiones de la presidenta del PRI contra exmilitantes

Culiacán, Sin.- La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, Cinthia Valenzuela Langarica, crítico las expresiones vertidas por la presidenta de la fuerza política en Sinaloa, Paola Gárate, en referencia a las renuncias de militantes.

Retomando las renuncias de Jesús Valdez y Marcos Osuna, la legisladora destacó que estas dos personas eran grandes figuras en el partido. Asimismo, mencionó que no se debe de menospreciar el trabajo que realizaron como militantes y funcionarios representantes del PRI.

También puedes leer: Renuncias de priistas en Sinaloa no son válidas: Paola Garate

"Considero que quienes hayan decidido dejar su militancia merecen nuestro respeto, más allá de compañeros de partido, somos amigo", expresó.

Un golpe al PRI

Retomando la renuncia de Valdez, Valenzuela Langarica señaló que su renuncia crima al partido. Indicó que el exalcalde de Culiacán era una gran figura del PRI a nivel estatal.

Narró que en los grupos con líderes de colonias han llegado diversos mensajes de apoyo a Jesús Valdez.

"Yo en lo particular no lo minimizaría, aspiro a que se manden mensajes de unidad. No podemos minimizar ninguna salida del partido, no hay militantes ni más ni menos, tenemos que convocar a la unidad", añadió.

Por otro lado, Valenzuela Langarica relató que cuando fue presidenta estatal del partido también recibió varias renuncias, destacó que ninguna se trató de figuras de renombre como Jesús Valdez o Marcos Osuna.

Finalizo señalando que la problemática al interior del partido proviene desde la dirigencia nacional y que tiene que ver con el método de elección por el cual Paola Gárate ascendió a la presidencia.

"Había una gran expectativa del proceso y encontramos todo lo contrario. Es por eso que yo he sido muy consistente con la dirigencia, ambos son mis amigos, pero no comparto el trato que se le dio a Nubia Ramos ni a Marcos Osuna", mencionó.