Caades celebra iniciativa de estimulación de lluvias para la temporada 

Culiacán, Sin. -Ante la necesidad de mejorar el panorama de almacenamiento de las presas y recargar los mantos freáticos en el estado, el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades) Marte Nicolás Vega Román aplaude la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya para que se lleve a cabo el programa de Estimulación de Lluvias en la próxima temporada de precipitaciones pluviales.

El dirigente agrícola dijo que es necesario involucrar a más expertos en esa materia para que dicha inversión que realiza el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) en conjunto con el gobierno del estado, brinde resultados tangibles.

“Existe la gran duda de que, si el esquema que se está usando ha funcionado o no, no lo sabemos realmente, pero nos queda claro que el año pasado no funcionó definitivamente”, explicó.

Asimismo, el presidente de la Caades, comentó que las Asociaciones Agrícolas del Estado esperan poder colaborar en el programa de estimulación de lluvias de este año.

Vega Román detalló que consideran que la experiencia del sector agrícola podría contribuir a la logística del programa, con el objetivo de hacer una planeación eficiente que de mejores resultados.

“Dentro de nuestras filas, hay gente muy especializada, está la AARC, estamos totalmente dispuestos a participar, a apostarle a que realmente sea una práctica totalmente exitosa”, señaló.

Finalmente, Marte Vega, dijo que se tiene que echar mano de toda la ciencia probada en este tipo de estrategias en otras latitudes, incluso las ya aplicadas por la Asociación de Agricultores del Río Culiacán con bengalas para liberar las partículas de Yoduro de Plata en las nubes propicias para mejorar los niveles de conservación de las presas.