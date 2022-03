Buscarán restauranteros aumento en aforos por semáforo verde

Mazatlán, Sin.- Al pasar Sinaloa al color verde en el semáforo epidemiológico, los restauranteros de Mazatlán buscan incrementar el aforo permitido en los centros de comida, manifestó Rodrigo Becerra Rodríguez.

El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán comentó que actualmente el aforo permitido es del 65%, pero que confía que para Semana Santa sea del 80%.

Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

Confío en que el gobierno municipal sea positivo ante esta situación, sobre todo porque los contagios de Covid-19 en la entidad han disminuido considerablemente, y el aforo suba por lo menos al 75%.

“Vamos a tratar de aumentarlo, todo indica que el Carnaval no aumentó los casos de Covid-19, es una cuestión de que los casos están en lo mismo, no se ha presentado una siguiente variante, yo estoy seguro que próximamente nos van a subir el aforo, mínimo que pronto estemos en el 75%, si no es que en el 80”, dijo.

Becerra Rodríguez destacó que la Semana Santa y Semana de la Moto será un parteaguas para que los restauranteros reactiven su economía, específicamente los que ofrecen mariscos sobre la franja turística, ya que por la temporada, los comensales solicitan más los platillos a base de productos del mar.

Foto: Archivo │El Sol de Mazatlán

El presidente de Canirac señaló que durante el Carnaval Internacional de Mazatlán no les fue como esperaban, ya que solo algunos centros de comida se vieron beneficiados.

“Los restaurantes más beneficiados fueron los ubicados en Plazuela Machado, en cambio, en otros que no están en zona carnavalera, sus ventas cayeron al 50%.













Lee más aquí:

Local Juan Ramón Alfaro Gaxiola se queda en la SSPM, asegura el “Químico”

Local Deja Octavio Loaiza la presidencia de la Asociación de Agricultores del Río Presidio