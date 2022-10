Buscan que el Partido Verde sea un Partido "integrador" en Rosario

Rosario, Sin.- Como una tarea "no difícil", así calificó Moisés Ernesto Muñoz Rodríguez, el trabajo que tendrá a partir de este día, luego de tomar la protesta como presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México en Rosario.

El ahora presidente de dicho organismo político expuso que el principal trabajo que se tiene en esta nueva encomienda es sementar las acciones y programas que tiene trazado el Partido Verde a nivel estatal.

También puedes leer: Paciencia le pide el diputado Feliciano Valle a la dirigente del PAN

"Es algo difícil, mas no imposible. Todo el tiempo he creído que las cosas pasan por algo, nada es casualidad. El reencuentro con nuestros compañeros que vamos a estar trabajando por el bien de nuestro municipio, de Rosario, es una tarea no difícil, pero sí ocupamos cimentar cada una de las cosas, programas y metas que nos vamos a fijar en conjunto con el Partido a nivel estatal", manifestó.

Agregó que uno de los principales objetivos es ser un partido integrador, en el cual se involucren todos los sectores sociales.

"Tenemos que ser un Partido integrador en el que participen empresas, sociedad y Gobierno, para poder hacer que las cosas funcionen, si no estamos integrados, no vamos a funcionar".

"Tenemos una tarea que cumplir y hay que enfocarnos que si se puede y lo vamos a lograr".

Al concluir, fue claro al mencionar que además de hacer el trabajo en materia política, se enfocará en hacer acciones que sean de beneficio para la sociedad en general, yendo enfocadas la mayoría en temas del medio ambiente.

Cabe mencionar que fue Pepín Aispuro Calderón, presidente estatal del PVEM, quien tomó la protesta al nuevo Comité Directivo Municipal en Rosario.