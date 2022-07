Asesinato de taxista en Mazatlán fue fortuito: Químico Benítez

El alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, lamentó el asesinato del taxista ocurrido la noche del lunes 18 de julio en Playa Sur, aunque dijo tratarse de un caso fortuito, otra vez.

Destacó que, afortunadamente, está detenido el presunto culpable, a quien se le van a fincar las responsabilidades.

También puedes leer: En Mazatlán rescatan del mar a turistas de Hermosillo y Michoacán

"Me duele por el taxista, la familia del taxista, por sus hijos, si los tenía, pero es un caso fortuito. Afortunadamente tenemos el presunto responsable y se le van a aplicar las responsabilidades que se le tengan que fincar. Ahorita están en las investigaciones, tengamos un poquito de paciencia para saber realmente qué es lo que pasó", dijo.

No es un golpe bajo para el municipio

Mazatlán había recibido justamente la mañana del lunes, horas antes del lamentablemente hecho, un reconocimiento como "destino garante de la paz, los derechos humanos y la inclusión", por parte de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, a lo que Benítez Torres consideró que no era un golpe bajo para el municipio, porque son casos que no se dan todos los días.

"Aquí el premio de la paz no significa que no haya delincuencia, en todo el mundo hay delincuencia, significa qué se dio un caso que no es todos los días ¿o hay asesinatos todos los días? pero afortunadamente hay un presunto responsable, se va a hacer justicia, no quisiéramos que sucediera esto", consideró.

"Eso me lo dijo la Premio Nobel, es el destino turístico con menor incidencia de delitos, ustedes lo pueden checar, tienen todas las herramientas", añadió.

Policiaca En Mazatlán, Marina y Ejército realizan operativo en fraccionamiento privado

Para saber

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, lograron detener a un vecino de la colonia Casa Redonda, quien fue turnado a la autoridad correspondiente, por el presunto delito de homicidio.

El informe oficial establece que la noche del lunes 18 de julio, los agentes fueron alertados de que en el fraccionamiento Playa Sur, se registraba una riña al interior de un vehículo de alquiler (Taxi Rojo), por la calle Playa Carrizo y Emilio Barragán.

Al llegar, los agentes observaron que un automóvil Altima salía a exceso velocidad hacia Miguel Alemán. Un elemento de seguridad privada les indicó que ese era el vehículo señalado por lo que le dieron persecución hasta el cruce con Carnaval, en donde se impactó con un auto Kia, línea Rio, de color blanco que hacía alto en el semáforo.

Los policías municipales abordaron a quien iba al volante y se identificó como Alonso Daniel “N”, de 28 años de edad.

En el asiento trasero de la unidad, localizaron a un hombre con manchas de sangre, que minutos después paramédicos de Protección Civil confirmaron que no contaba con signos vitales.

El hoy detenido dijo haber tenido con él una discusión por dinero, por lo que fue remitido a la autoridad correspondiente para que defina su situación legal.