ASE interpone recurso contra amparo de la UAS para no ser fiscalizados

Culiacán, Sin. -La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa ha respondido al amparo concedido a la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual, según sus autoridades, declara que el órgano fiscalizador local no tiene facultad para auditar los recursos de la Casa de Estudios.

Esto fue expuesto por la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, quien refirió que el recurso legal interpuesto por la institución educativa no es definitivo. Explicó que será la Suprema Corte u otro órgano colegiado el que resuelva dicha situación.

Otro aspecto a resaltar es que en la última sesión del Consejo Universitario se aprobó interponer denuncia por abuso de poder contra la auditora superior, bajo la premisa de que la UAS no tiene por qué dejarse auditar por la ASE, y por esta negativa se interpusieron dos denuncias penales contra Jesús Madueña Molina, rector separado del cargo, y Robesperre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría.

"Somos respetuosos de lo que decide la universidad. Lo único que estamos haciendo es cumplir con un mandato legal con todos los entes, no solo con la UAS", comentó.

Reveló que las implicaciones sobre el amparo de la UAS es que los procesos penales no puedan continuar por la resolución que dejaría sin materia la causa penal, por lo que tendrá que resolverlo el Poder Judicial.

Cabe mencionar que esta auditoría se refiere a los recursos ejercidos en el 2022 de la universidad. Félix Rivera comentó que solo entregaron información referente a los recursos estatales. La auditora dijo que la UAS anteriormente también reservó los recursos propios, pero que no se interpusieron denuncias porque no estaba presente el tema de cuáles fondos son fiscalizables por la ASE y cuáles no.

Dijo que fue un exhorto del Senado lo que los llevó a aperturar la revisión, ya que se pedía específicamente poner atención a la fiscalización de las universidades.