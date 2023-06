Arranca en escuelas de Sinaloa el programa “Si te drogas te dañas”

Culiacán, Sin.- Con el fin de crecer conciencia, las autoridades estatales y la Secretaría de Educación, arrancan el programa “Si te drogas te dañas”, mismo que consiste en generar un espacio de convivencia entre estudiantes de educación secundaria, media superior y autoridades gubernamentales como educativas para crear conciencia a los estudiantes sobre los daños ocasionados por el consumo de drogas y fomentar el desarrollo de habilidades de autocuidado como la toma de decisiones asertivas para lograr estilos de vida saludables.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado, Graciela Dominguez Nava, reconoció el trabajo y esfuerzo de todos los maestros porque en ellos recae desde hace 2 meses el programa “Si te drogas te dañas”, tan relevante para la salud la juventud.

“Agradezco también a todos las instituciones que se han involucrado en acompañamiento de está importante campaña”, expresó en su mensaje.

El alumno y representante del Conalep Juan José Ríos Guasave, Gerardo Miguel Vázquez Navarro expresó que es importante que no caer en el juego de las drogas,pues son una cárcel silenciosa en la cual no podemos salir.

“Somos jóvenes, tenemos la inquietud de conocer, la inquietud de saber cosas nuevas y es ahí donde se pueden aprovechar de nosotros pero a pesar de eso existen personas que se preocupan por nosotros, personas que ven por nuestra seguridad y prueba de ello es este tipo de programas”, comentó.

Cabe destacar que durante el evento, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó que todos los jóvenes deben ejercer su derecho a revelarse, porque el jóven debe ser rebelde y son parte de sus libertades.

“Les deseo mucha suerte y no quiero que adopten el mal camino de las drogas”.