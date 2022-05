Aplican vacuna Covid para niños mayores de 12 años en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Un flojo arranque tuvo la jornada de vacunación contra el Covid-19 a menores de 12 a 14 años en el puerto de Mazatlán.

En el Polideportivo UAS, centro de vacunación, se formó un larga fila desde muy temprano pero fluyó con rapidez, posteriormente lució muy solitario en el transcurso de la mañana, a diferencia de otras jornada en esta ocasión no hubo mayor inconveniente y los asistentes iban pasando a como iban llegando.

Los llamados Servidores de la Nación estimaron que la baja demanda de la vacuna se debe, posiblemente, a que se está aplicando en horario de clases; insulso la mayoría de los adolescentes acudieron con su uniforme escolar, acompañados de su mamá, papá o abuelitos.

"Me dijeron que me tenía que vacunar y que tenía que venir obligatoriamente y dije que estaba bien. Me recibieron aquí para vacunarme; estoy feliz porque siento que así ya no nos podremos contagiar y vamos a estar todos sanos", expresó Samantha de 12 años de edad.

Berenice y su hija Alexa invitaron a más padres de familia a llevar a sus hijos y los adolescentes para aplicarse la dosis.

"Es parte de la salud y hay que cuidarnos una prevención. La invitación a los padres y adolescentes, que vengan, está muy tranquilo, no hacen fila y es por su bien", invitó Berenice.

Algunos estudiantes salieron de clases para ir a aplicarse la vacuna. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"No duele nada el piquete y la verdad me siento más segura ahora que la tengo. A mis compañeros vengan a vacunarse, es por su bien y que no creen todo lo malo que dicen de la vacuna", añadió Alexa.

El señor César García, quien acompañó a su nieta, comentó que ya tenían tiempo esperando la vacuna para los adolescentes, que ahora podrán tener más libertad de Interacción.

"Ya van a tener más libertad de interacción, desde hace tiempo estábamos esperando que se liberará esto y ya se dio para bien de los jóvenes. Mi nieta hoy tuvo que faltar porque si no íbamos a poder cumplir con la necesidad a ella; se falta hoy a clases para recibir la vacuna pero después las repone", comentó.

Fechas y horarios para recibir la vacuna Covid

La vacuna contra el Covid-19 para adolescentes de 12 a 14 años se estará aplicando desde este lunes 3 de mayo y hasta el sábado 7, a excepción del jueves 5, en el Polideportivo de la UAS.

El horario es de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y el biólogo a aplicar es de la farmacéutica Pfizer.